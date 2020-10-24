24 Ekim 2020, Cumartesi

TRABZONSPOR

Kamil Ahmet Çörekçi: Kadıköy'de Fenerbahçe'yi yenmek istiyoruz

Kadıköy'de Fenerbahçe'yi yenmek istiyoruz
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 24.10.2020

6. haftasında deplasmanına konuk olacak 'da Kamil Ahmet Çörekçi açıklamalarda bulundu. Çörekçi, Kadıköy'den 3 puan alarak dönmek istediklerini söyledi.

Karadeniz ekibinin joker oyuncusu Kamil Ahmet Çörekçi nerede görev verilirse orada oynayacağını söyledi. Tecrübeli futbolcu "Sağ bek, orta saha, sol bek fark etmez. Benim işim sahaya çıkıp en iyisini yapmak" dedi. derbisiyle ilgili "Kadıköy'den 3 puan alarak dönmek istiyoruz. Bunu başaracağız" diye konuştu.

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