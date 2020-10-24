Kamil Ahmet Çörekçi: Kadıköy'de Fenerbahçe'yi yenmek istiyoruz

Süper Lig 6. haftasında Fenerbahçe deplasmanına konuk olacak Trabzonspor'da Kamil Ahmet Çörekçi açıklamalarda bulundu. Çörekçi, Kadıköy'den 3 puan alarak dönmek istediklerini söyledi.

Karadeniz ekibinin joker oyuncusu Kamil Ahmet Çörekçi nerede görev verilirse orada oynayacağını söyledi. Tecrübeli futbolcu "Sağ bek, orta saha, sol bek fark etmez. Benim işim sahaya çıkıp en iyisini yapmak" dedi. Fenerbahçe derbisiyle ilgili "Kadıköy'den 3 puan alarak dönmek istiyoruz. Bunu başaracağız" diye konuştu.

DİĞER