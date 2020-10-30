30 Ekim 2020, Cuma

TRABZONSPOR

Corona virüsü Trabzonspor'a kabus gibi çöktü

Corona virüsü kabus gibi çöktü
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 30.10.2020

Salgın öncesi zirveye oynayan ve şampiyonluğu son hafta kaptıran , 2020-21'e ise kötü başladı.

Salgın öncesi zirveye oynayan ve şampiyonluğu son hafta kaptıran , 2020-21'e ise kötü başladı. Fırtına, virüs arası sonrası ligde toplamda çıktığı 14 maçta 4 galibiyet, 5 beraberlik ve 5 mağlubiyetle 17 puan toplarken; 25 puanı ise rakiplerine kaptırdı.
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