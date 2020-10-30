30 Ekim 2020, Cuma

TRABZONSPOR

Trabzonspor geçen senenin gerisinde

Fırtına geçen senenin gerisinde
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 30.10.2020

Geçen sezon gol yollarında ligin en etkili takımı olan bordo-mavililer, yeni sezonda ise hem savunma hem de hücum anlamında etkisiz kaldı.

Geçen sezon gol yollarında ligin en etkili takımı olan bordo-mavililer, yeni sezonda ise hem savunma hem de hücum anlamında etkisiz kaldı. İlk 6 haftalar karşılaştırıldığında geçen sezon 11 gol atıp 8 gol yiyen , bu sezon aynı periyotta 6 gol atıp kalesinde de 10 gol gördü.
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