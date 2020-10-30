Ahmet Ağaoğlu'dan Eddie Newton'a güvenoyu!
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu bordo mavili takım teknik direktörü Eddie Newton ile görüştü. İngiliz hoca, başkana “Biraz daha zaman gerekli” dedi; “Süren var” cevabını aldı.
Başkan Ahmet Ağaoğlu, teknik direktör Eddie Newton ile görüştü. İngiliz teknik adam görüşmede, "Kadroda bazı uyum sorunları var ve bunun için çok az daha bir süre istiyorum. Şu an hiçbir oyuncunun sorunu yok ve herkes sonuçlardan dolayı çok üzgün. Biz kenetlendik ve söz verdik. İyi olacağız ve şu an için her şeyin iyi yolda olduğunu söyleyebilirim" dedi. Başkan Ağaoğlu, Newton'un bu görüşmede kullandığı sözler sonrası yola İngiliz teknik adamla devam etme kararı alarak, "Göreve getirirken de sana olan inancımız oldukça fazlaydı. Şu anda da bu güvenimiz devam ediyor" diye konuştu.
(Fotomaç)
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