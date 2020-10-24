24 Ekim 2020, Cumartesi

TRABZONSPOR

Pereira'dan derbi konuşması! "Kazanacağız"

Pereira'dan derbi konuşması! Kazanacağız
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Giriş Tarihi: 24.10.2020

'da Fenerbahçe derbisi öncesikaptan takıma arkadaşlarıyla bir toplantı gerçekleştirdi. Tecrübeli isim yağmış olduğu konuşmada "Maçın kazanılacağı yer çıktığımız o saha. Biz de bunu yapacağız" dedi.

'da kaptan antrenmanda takım arkadaşlarına bir konuşma yaptı. 36 yaşındaki oyuncu "Ne istediğimizi biliyoruz. Sahada neler yapabileceğimizi biliyoruz. Maçın kazanılacağı yer çıktığımız o saha. Biz de bunu yapacağız" ifadelerini kullandı. Bu konuşması alkışlandı.(Fotomaç)
Fenerbahçe - Trabzonspor derbisini Cüneyt Çakır yönetecek

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