Kimsesiz çocuklar Trabzonspor antrenmanını ziyaret etti
Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Toplum Destekli Polis biriminin geliştirdiği proje kapsamında kimsesiz çocuklar bugün formalarıyla birlikte Trabzonspor'un antrenmanını ziyaret etti. Minik Trabzonsporlular Teknik Direktör Ünal Karaman ve futbolcularla bir araya geldi.
Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında 27 Ocak Pazar günü deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, bu maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik Direktör Ünal Karaman, yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanını Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Toplum Destekli Polis biriminin geliştirdiği proje kapsamında kimsesiz çocuklar formalarıyla birlikte antrenmanı ziyaret etti. Minik Trabzonsporlular Teknik Direktör Ünal Karaman ve futbolcularla bir araya geldi. Futbol Şube Sorumlusu Haluk Şahin, yönetim kurulu üyesi Lokman Sadıklar, Trabzon Emniyet Müdürü Orhan Çevik ve Özel Harekat polislerinin de yer aldığı organizasyon sonrasında teknik heyet ve futbolcularla hatıra fotoğrafı çekildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Ruben Semedo Kartal olacak
- İşte Galatasaray'ın Falcao'ya ödeyeceği para: Aslan sponsor arıyor...
- Fenerbahçe'den Serdar Aziz bombası!
- Ünal Karaman ve Erwin Koeman 11'leri belirledi! Derbi öncesi büyük sürpriz...
- Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Galatasaray Modeste'den ucuz kurtuldu!
- Beşiktaş Hernandez'i bitiriyor
- Erman Toroğlu'ndan Lucescu'ya sert eleştiri: "Hasta mısın sen ya?"
- Naim Süleymanoğlu mezarı başında anıldı
- Fatih Terim'den transfer operasyonu!