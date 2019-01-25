25 Ocak 2019, Cuma

TRABZONSPOR

Kimsesiz çocuklar Trabzonspor antrenmanını ziyaret etti

Kimsesiz çocuklar Trabzonspor antrenmanını ziyaret etti
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 25.01.2019

’ne bağlı biriminin geliştirdiği proje kapsamında bugün formalarıyla birlikte 'un antrenmanını ziyaret etti. Minik Trabzonsporlular ve futbolcularla bir araya geldi.

'in 19. haftasında 27 Ocak Pazar günü deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak olan , bu maçın hazırlıklarını sürdürdü. , yönetiminde 'nde gerçekleştirilen antrenmanını 'ne bağlı biriminin geliştirdiği proje kapsamında formalarıyla birlikte antrenmanı ziyaret etti. Minik Trabzonsporlular Teknik Direktör Ünal Karaman ve futbolcularla bir araya geldi. Futbol Şube Sorumlusu Haluk Şahin, yönetim kurulu üyesi Lokman Sadıklar, Trabzon Emniyet Müdürü Orhan Çevik ve Özel Harekat polislerinin de yer aldığı organizasyon sonrasında teknik heyet ve futbolcularla hatıra fotoğrafı çekildi.

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