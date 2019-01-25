25 Ocak 2019, Cuma

TRABZONSPOR

Gençlik şahlandı

Gençlik şahlandı
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 25.01.2019

Kupada 5 maçta 4 gole ulaşan , altyapı ve gençleşme projesinin doğru karar olduğunu gösterdi

Balıkesirspor Baltok'u 2 golle yıkan , çıkışını sürdürüyor... 24 yaşındaki oyuncu, bu sezon 'nda 5 karşılaşmada da görev yaparken, attığı 4 golle bu kategoride takımının en skorer ismi oldu. Belediye ile oynanan iki maçta da 1'er gol kaydeden Parmak, çeyrek final biletinin alındığı deplasmandaki karşılaşmasında da 2 golle yıldızlaştı. Alt yapı ve gençleşme hamlesinin doğruluğunu kanıtlayan Abdülkadir, "Trabzonlu çocukların hayalidir 'da oynamak. Ben hayalimi gerçekleştirdim. İnşallah bundan sonra onlar da bu hayaline kavuşacak" sözleri ile de takdir topladı.

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