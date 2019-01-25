Gençlik şahlandı
Kupada 5 maçta 4 gole ulaşan Abdülkadir Parmak, altyapı ve gençleşme projesinin doğru karar olduğunu gösterdi
Balıkesirspor Baltok'u 2 golle yıkan Abdülkadir Parmak, çıkışını sürdürüyor... 24 yaşındaki oyuncu, bu sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda 5 karşılaşmada da görev yaparken, attığı 4 golle bu kategoride takımının en skorer ismi oldu. Sivas Belediye ile oynanan iki maçta da 1'er gol kaydeden Parmak, çeyrek final biletinin alındığı deplasmandaki Balıkesirspor karşılaşmasında da 2 golle yıldızlaştı. Alt yapı ve gençleşme hamlesinin doğruluğunu kanıtlayan Abdülkadir, "Trabzonlu çocukların hayalidir Trabzonspor'da oynamak. Ben hayalimi gerçekleştirdim. İnşallah bundan sonra onlar da bu hayaline kavuşacak" sözleri ile de takdir topladı.
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