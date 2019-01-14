14 Ocak 2019, Pazartesi
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Mecburi deneme
Giriş Tarihi: 13.01.2019
Sezon başından bu yana 15 (Zeki Yavru ile) futbolcu ile yollarını ayıran ve Olcay'ı kadro dışı bırakan Trabzonspor'da kadrodaki alternatif sayısı oldukça azaldı.
İran Milli Takımı'nda bulunan Amiri ile Hosseini'nin yanı sıra sakat Sosa'dan da faydalanamayan teknik direktör Ünal Karaman'ın elinde denenen 10 genç hariç 18 futbol kaldı. Bu nedenle takımda alternatif arayışlarına giren 52 yaşındaki hoca; Novak'ı sol bek, Yusuf'u merkez orta saha, sağ bek Kamil Ahmet'i ise defansif orta saha mevkilerinde deniyor.
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