14 Ocak 2019, Pazartesi

TRABZONSPOR

Mecburi deneme

Mecburi deneme
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 13.01.2019

Sezon başından bu yana 15 ( ile) futbolcu ile yollarını ayıran ve Olcay'ı kadro dışı bırakan 'da kadrodaki alternatif sayısı oldukça azaldı.

İran 'nda bulunan Amiri ile Hosseini'nin yanı sıra sakat Sosa'dan da faydalanamayan teknik direktör 'ın elinde denenen 10 genç hariç 18 futbol kaldı. Bu nedenle takımda alternatif arayışlarına giren 52 yaşındaki hoca; Novak'ı sol bek, Yusuf'u merkez orta saha, sağ bek Kamil Ahmet'i ise defansif orta saha mevkilerinde deniyor.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TRABZONSPOR HABERLERİ
Karar bu hafta Karar bu hafta
İbanez kalıyor İbanez kalıyor
Olcay ve Kucka için geri sayım Olcay ve Kucka için geri sayım
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör