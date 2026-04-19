Trendyol 1. Lig'de orta sıraları yakından ilgilendiren ve ligde kalma yolunda kritik bir eşik olarak görülen Ümraniyespor - Vanspor mücadelesi için geri sayım başladı. Puan cetvelinde birbirine komşu olan iki ekibin kapışması, haftanın en çekişmeli maçlarından biri olmaya aday. İşte 19 Nisan 2026 Pazar günü oynanacak Ümraniyespor - Vanspor maçına dair tüm detaylar...

1. Lig'de kritik randevu! Ligde alt sıralardan tamamen uzaklaşmak isteyen Ümraniyespor, sahasında 3 puan üzerindeki rakibi Vanspor'u ağırlıyor. Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda oynanacak bu 6 puanlık değerdeki mücadelede, kazanan taraf ligin son haftalarına büyük bir avantajla girecek. Peki, Ümraniyespor - Vanspor maçı saat kaçta? Zorlu mücadele hangi kanaldan canlı yayınlanacak? İşte maçın yayın ayrıntıları ve puan durumundaki son detaylar...

ÜMRANİYESPOR - VANSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

1. Lig'de bugün oynanacak tüm karşılaşmalarla eş zamanlı olarak başlayacak bu heyecan dolu randevu saat 16:00'da başlayacak.

ÜMRANİYESPOR - VANSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

TFF 1. Lig heyecanı, TRT'de yayınlanacak.

PUAN DURUMUNDA SON DURUM

Ligin son düzlüğüne girilirken iki takımın puan tablosundaki yakınlığı maçı daha da anlamlı kılıyor. Konuk ekip Vanspor, topladığı 46 puanla 12. sırada yer alıyor. Deplasmanda alacağı bir galibiyetle puanını 49'a çıkarmak ve ilk 10 içerisine girmeyi hedefliyor. Ev sahibi Ümraniyespor ise 43 puanla 14. sırada bulunuyor. Rakibini devirmesi durumunda puanları eşitleyecek olan İstanbul temsilcisi, ikili averajda da öne geçmek için sahaya çıkıyor. Aralarında sadece 3 puan fark bulunan iki takımın mücadelesi, sezonun geri kalanı için stratejik bir öneme sahip.

ÜMRANİYESPOR-VANSPOR MAÇI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLA!