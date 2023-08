Trendyol 1. Lig'in 1. haftasında Giresunspor, sahasında Bodrum FK'ya 1-0 mağlup oldu.





Maçtan dakikalar



26. dakikada Giresunspor savunmasının arkasına atılan uzun pasta kaleci Erkan ile karşı karşıya kalan Burak'ın şutunda Erkan'ı gole izin vermedi.



69. dakikada Giresunspor'da rakibine faul yapan Kadir, ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyundan çıktı. Giresunspor, sahada 10 kişi kaldı.



88. dakikada ceza sahasına yakın bir noktadan Balde'nin serbest vuruşunda top dışarı çıktı.



90+4. dakikada Teixeira'nın kullandığı serbest vuruşta ceza yayında bulunan Gökdeniz'in şutu ağlara gitti. 0-1





Stat: Çotanak



Hakemler: Oğuzhan Aksu, Mehmet Kapluhan, Suat Güz, Ali Yılmaz



Giresunspor: Erkan, Talha, Kadir, Anıl Yiğit, Faruk Can, Şahin (Muhammed Miraç dk. 90+9), Erol Can, Furkan, Çekdar (Enishan dk. 46, Ahmet Lütfü dk. 90+7), Ertuğrul (Savicevic dk. 81), Mert Han



Yedekler: Göktan, Fatih, Barış, Kasım Alperen, Emre, Mehmet



Teknik Direktör: Mustafa Kaplan



Bodrum FK: De Sousa, Üzeyir (Imeri dk. 90), Celustka, Ali, Cenk, Erkan (Muhammed dk. 57), Samet, Gökdeniz, Pedro, Burak (Adem Metin dk. 81), Celal (Balde dk. 57)



Yedekler: Bahri Can, Yekta, Eren, Bilal, Halil İbrahim



Teknik Direktör: İsmet Taşdemir



Gol: Gökdeniz Bayrakdar (dk. 90+4) (Bodrum FK)



Kırmızı kart: Kadir Seven (dk. 69) (Giresunspor)



Sarı kartlar: Enishan Ceylan, Talha Ülvan, Furkan Kütük (Giresunspor), Muhammed Gönülaçar, Gökdeniz Bayrakdar (Bodrum FK)