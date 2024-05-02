Fiorentina - Club Brugge maçı NE ZAMAN? Saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. Fiorentina ve Club Brugge kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Fiorentina - Club Brugge maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Konferans Ligi Haberleri Yayın Tarihi: 02.05.2024- 12:10 Güncelleme Tarihi: 02.05.2024- 12:10