2 MAYIS 2024 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 2 Mayıs Perşembe 2024 Döviz Kuru...
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ABD Doları: 32,37 (Alış) - 32,28 (Satış)
EURO: 34,62 (Alış) - 34,74 (Satış)
STERLİN: 40,20 (Alış) - 40,40 (Satış)
1 DOLAR = 32,28 TL
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👉2 Mayıs Perşembe 2024 canlı altın fiyatları...
📌GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 2.409,95
Gram altın satış: 2.410,33
📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın alış: 3.948,00
Çeyrek altın satış: 4.031,00
📌YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın alış: 7.919,00
Yarım altın satış: 8.086,00
📌TAM ALTIN NE KADAR?
Tam altın alış: 15.766,00
Tam altın satış: 16.061,00
📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını alış: 16.097,00
Cumhuriyet altını satış: 16.340,00
📌ATA ALTIN NE KADAR?
Ata altın alış: 16.191,00
Ata altın satış: 16.480,00
NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 2 Mayıs Perşembe günü saat 06.08 itibarıyla alınmıştır.