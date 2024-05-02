Aston Villa - Olympiakos maçı NE ZAMAN? Aston Villa Olympiakos maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. Aston Villa ve Olympiakos, yarı final maçında kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Aston Villa - Olympiakos maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Konferans Ligi Haberleri Yayın Tarihi: 02.05.2024- 12:11 Güncelleme Tarihi: 02.05.2024- 12:11