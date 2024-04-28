Trendyol 1. Lig'de Eyüpspor ve Göztepe'nin Süper Lig'e yükselmeyi garantilemesinin ardından, ligin bitimine 2 hafta kala playoff mücadelesi adeta alev aldı.

1. Lig'de kurallar gereği 3. sıradaki takım doğrudan playoff finaline yükselecek. Bu yüzden 3. sırada bitirmenin önemli olduğu ligde 9. sıraya kadar olan takımlar mücadelenin içerisinde yer kapmak için ter döküyor.

İşte Trendyol 1. Lig'de bitime 2 hafta kala playoff hattında son durum...

SAKARYASPOR, UZATMALARDA KAZANDI

Sakaryaspor, ligden düşmesi kesinleşen Giresunspor'u deplasmanda uzatmalarda bulduğu 2 golle 3-2 mağlup etti.

Son galibiyetini 5 Kasım 2023'te Erzurumspor'a karşı alan 7 puanlı Giresunspor, son 21 maçında 20 kez yenildi.

Sakaryaspor ise 57 puana yükseldi ve 3. sıraya yükseldi.

ÇORUM FIRSAT TEPTİ

3. sıra için uğraş veren Çorum FK, Erzurumspor deplasmanında 2-1 yenildi.

Çorum FK, 55 puanda kaldı ve 4. sıraya geriledi.

10. sıradaki Erzurumspor, 44 puana yükseldi ancak playoff şansı mucizelere kaldı.

KOCAELİSPOR EVİNDE BANDIRMA'YI DEVİRDİ

Kocaelispor, sahasında ağırladığı Bandırmaspor'u 3-1 mağlup etti ve bu galibiyetle puanını 55'e çıkararak 5. sırada yer aldı. Bandırmaspor ise 47 puanda kaldı ve 9. sırada kalıp playoff potasının dışına çıktı.

BODRUMSPOR TUZLA'YA DİŞ GEÇİREMEDİ

Bodrumspor, ligde kalma mücadelesi veren Tuzlaspor ile 0-0 berabere kaldı ve 53 puanla 6. sırada yer aldı. Tuzlaspor ise 34 puanla düşme hattının bir sıra üstünde, 15. sırada yer alıyor.

BOLUSPOR'DAN KRİTİK GALİBİYET

Boluspor ise ligden düşmesi kesinleşen diğer bir takım olan Altay'ı sahasında 2-1 mağlup etti.

Bu galibiyetin ardından Boluspor, 50 puanla 7. sırada yer aldı ve 8. sıradaki Bandırmaspor ile 2 hafta kala arasındaki puan farkını 3'e çıkarıp büyük avantaj elde etti.

GENÇLERBİRLİĞİ YENİLİP İŞİNİ MUCİZELERE BIRAKTI

Ligin ikinci yarısında büyük bir yükseliş içerisinde olan Gençlerbirliği, Göztepe deplasmanında 1-0 yenilip 47 puanda kaldı ve playoff hattının son basamağında yer alan Boluspor'un 3 puan arkasına düştü.

1. Lig'de günün sonuçları

Adanaspor 1-1 Manisa FK

Boluspor 3-1 Altay

Erzurumspor 2-1 Çorum

Giresunspor 2-3 Sakaryaspor

Göztepe 2-0 Gençlerbirliği

Keçiörengücü 4-2 Ümraniyespor

Kocaelispor 3-1 Bandırmaspor

Şanlıurfaspor 1-3 Eyüpspor

Tuzlaspor 0-0 Bodrumspor

28 NİSAN PAZAR GÜNÜ OYNANAN MAÇLAR SONRASI PUAN DURUMU

1. Eyüpspor - 72

2. (66) Göztepe - 66

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3. Sakaryaspor - 57

4. Çorum - 55

5. Kocaelispor - 55

6. Bodrumspor - 53

7. Boluspor - 50

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8. Bandırmaspor 47

9. (Gençlerbirliği 47