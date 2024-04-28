Trendyol 1. Lig 32. hafta | CANLI
Adanaspor - Manisa FK maçı ne zaman?
💲1 DOLAR NE KADAR?
💥Çılgın Sayısal Loto sonuçları! (27 Nisan)
Aspor Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'den bomba transfer! Taraftarların sevgilisi geri dönüyor F.Bahçe'den bomba transfer! Taraftarların sevgilisi geri dönüyor 15:57
F.Bahçe'de İsmail Yüksek şoku! Son durumu belli oldu F.Bahçe'de İsmail Yüksek şoku! Son durumu belli oldu 15:15
G.Saraylıları üzecek haber! Dries Mertens... G.Saraylıları üzecek haber! Dries Mertens... 15:05
İtalya'dan sürpriz Kaan Ayhan iddiası! İtalya'dan sürpriz Kaan Ayhan iddiası! 14:48
Beşiktaş'ta Rizespor maçı hazırlıkları başladı! Beşiktaş'ta Rizespor maçı hazırlıkları başladı! 13:51
F.Bahçe İrfan Can transferinde ikna oldu! İşte yeni takımı ve bonservis bedeli F.Bahçe İrfan Can transferinde ikna oldu! İşte yeni takımı ve bonservis bedeli 13:20
Daha Eski
Trabzon maçının VAR'ı açıklandı! Trabzon maçının VAR'ı açıklandı! 12:51
Yönetimden flaş Nelsson kararı! Sezon biter bitmez... Yönetimden flaş Nelsson kararı! Sezon biter bitmez... 12:43
F.Bahçeli taraftar Icardi'yi polise şikayet etti! F.Bahçeli taraftar Icardi'yi polise şikayet etti! 12:30
Okan Buruk'a şaşırtan talip! Ayrılık... Okan Buruk'a şaşırtan talip! Ayrılık... 12:24
G.Saray'da Abdurrahim Albayrak sürprizi! G.Saray'da Abdurrahim Albayrak sürprizi! 12:04
Real Madrid'i uçurdu şimdi G.Saray'a geliyor! Real Madrid'i uçurdu şimdi G.Saray'a geliyor! 10:56
SON DAKİKA