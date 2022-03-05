TFF 1. Lig'de heyecan devam ediyor. 28. hafta maçında Samsunspor sahasında Menemenspor'u konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Samsunspor - Menemenspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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TFF 1. Lig'de 28. hafta heyecanı devam ediyor. Samsunspor ile Menemenspor karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Samsunspor - Menemenspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SAMSUNSPOR - MENEMENSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Samsunspor - Menemenspor 5 Mart Cumartesi günü saat 16:00'da başlayacak ve TRT Spor'da canlı yayınlanacak.