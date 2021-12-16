Adanaspor 1-0 İstanbulspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)
Spor Toto 1'inci Lig'in 17. haftasında Adanaspor, evinde İstanbulspor’u konuk etti. Adanaspor, zorlu rakibini Isaac Donkor'un golüyle 1-0 mağlup etti. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
Spor Toto 1'inci Lig'in 17'nci haftasında Adanaspor, sahasında İstanbulspor'u 1-0 mağlup etti.
6'ncı dakikada sağ kanattan gelişen Adanaspor atağında Fıratcan pasını ceza sahası içindeki Celil'e verdi. Bu oyuncunun vuruşunda top az farkla auta gitti.
12'nci dakikada Eslem'in pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan İbrahim, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda vuruşunu yaptı. Kaleci Kracic, son anda gole izin vermedi.
28'nci dakikada sağ kanattan gelişen Adanaspor atağında Fıratcan, ortasını yaptı. Ozegovic'in kafa vuruşunda top az farkla auta çıktı.
Mücadelenin ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi.
61'inci dakikada Adanaspor öne geçti. Kazanılan kornerde Celil ortasını yaptı, ceza sahası içinde Benasser'in vuruşunda top kaleci Alperen'den oyun alanına döndü. Ceza sahası içinde oluşan karambolde topu önünde bulan Donkor, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu:1-0.
90+3'üncü dakikada sol kanattan gelişen İstanbulspor atağında, İbrahim pasını Berkay'a verdi. Berkay'ın vuruşunda kaleci Kracic topu son anda kornere tokatladı.
Karşılaşmada başka gol olmadı ve Adanaspor sahasında İstanbulspor'u 1-0 yenerek haftayı 3 puanla kapattı.
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