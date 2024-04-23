Gençlerbirliği'ni yenmesi halinde rakiplerinin alacağı sonuçlara bakmaksızın Süper Lig biletini resmen cebine koyacak sarı-kırmızılılarda stat tamamen dolu olacak. 26 Ocak 2020 tarihinde Göztepe'nin Beşiktaş ile oynadığı maçla açılan Gürsel Aksel Stadı, 3 puan alınması halinde ilk kez İzmir temsilcisinin şampiyonluğuna şahit olacak.

Daha önce Gürsel Aksel Stadı'nda Beşiktaş, 2020-2021 sezonunda Süper Lig şampiyonluğunu ilan ederken, Fenerbahçe de geçen sezon Türkiye Kupası sevinci yaşamıştı.

Bu kez kendi evinde şampiyonluk coşkusu yaşamak isteyen Göztepe, tüm planlarını galibiyet üzerine yaptı. Stadı tamamen doldurması beklenen sarı-kırmızılı taraftarların da etkili bir atmosfer oluşturmak için çalışmalara başladığı kaydedildi. Futbolseverlerin koreografi hazırlığında bulunduğu ve statta büyük bir görsel şov düzenleyeceği kaydedildi.