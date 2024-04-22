Ümraniyespor 1-0 Kocaelispor (MAÇ SONUCU-ÖZET) Kocaeli Ümraniye'ye takıldı!

Son dakika spor haberi: Trendyol 1. Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 31. haftasında Ümraniyespor, konuk ettiği Kocaelispor'u 1-0 mağlup etti. İşte detaylar...