Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında Ümraniyespor'a konuk olan Kocaelispor, sahadan 1-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. Karşılaşmanın ardından daha önce Ümraniyespor'u da çalıştıran Kocaelispor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel'in konuşması sürerken odaya yüksek sesli müzik verildi. Bunun üzerine Gürsel, duruma tepki göstererek toplantıyı terk etti.

Toplantının ardından iki tarafın kulüp personelleri arasında tartışma yaşandı. Ümraniyespor cephesi, duruma tepki gösteren Kocaelispor personelleri ve Mustafa Gürsel'e kasıtlı bir durum olmadığını ve olayın anlık bir yanlışlıkla geliştiğini açıklayarak özür diledi.

Tartışmalar koridor ve çıkış kapısına kadar devam ederken, kameralar tarafından görüntülenen o anlar, toplantıya damgasını vurdu.