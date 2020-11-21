21 Kasım 2020, Cumartesi

TFF 1. LİG

Bursaspor - Adanaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | TFF 1. Lig

Bursaspor - Adanaspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
TFF 1. LİG
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Güncelleme Tarihi: 21.11.2020 Giriş Tarihi: 21.11.2020

1. Lig'in 10. haftasında ile karşı karşıya gelecek. Kritik maç öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Bursaspor - Adanaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

1. Lig'de heyecan devam ediyor. 10. hafta mücadelesinde ile kozlarını paylaşacak. Kritik mücadele öncesinde futbolseverler tüm detayları araştırıyor. Peki, Bursaspor- Adanaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BURSASPOR - ADANASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Bursaspor - Adanaspor maçı 21 Kasım Cumartesi günü saat 16:00'da TRT SPOR'dan canlı yayınlanacak.

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