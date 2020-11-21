TFF 1. Lig'in 10. haftasında Bursaspor ile Adanaspor karşı karşıya gelecek. Kritik maç öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Bursaspor - Adanaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TFF 1. Lig'de heyecan devam ediyor. 10. hafta mücadelesinde Bursaspor ile Adanaspor kozlarını paylaşacak. Kritik mücadele öncesinde futbolseverler tüm detayları araştırıyor. Peki, Bursaspor- Adanaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BURSASPOR - ADANASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Bursaspor - Adanaspor maçı 21 Kasım Cumartesi günü saat 16:00'da TRT SPOR'dan canlı yayınlanacak.

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