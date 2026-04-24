Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında RAMS Başakşehir ile Kasımpaşa, haftanın açılış mücadelesinde karşı karşıya geliyor. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak bu heyecanlı maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

İstanbul derbisi heyecanı Başakşehir'de yaşanacak. Avrupa kupası hedefleyen RAMS Başakşehir ile küme düşme tehlikesiyle boğuşan Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'de kozlarını paylaşıyor. Nuri Şahin yönetimindeki Başakşehir, bu sezon çıktığı 30 maçta 13 galibiyet alarak Avrupa kupalarına katılım mücadelesinde iddialı konumunu sürdürdü. Konuk ekip cephesinde ise teknik direktör Emre Belözoğlu, eski takımına karşı puan arayacak. Ligde 31 puanla 13. sırada bulunan ve küme düşme hattıyla arasındaki puan farkını açmaya çalışan Kasımpaşa, son haftalarda yakaladığı form grafiğini korumak istiyor. Bu kritik mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

RAMS BAŞAKŞEHİR-KASIMPAŞA MAÇI 11'LER

RAMS Başakşehir: Muhammed, Ömer Ali, Duarte, Ba, Kazımcan, Kemen, Umut, Yusuf Sarı, Harit, Shomurodov, Bertuğ

Kasımpaşa: Andreas, Arous, Becao, Winck, Frimpong, Baldursson, Cafu, İrfan Can, Kerem, Diabate, Benedyczak

RAMS BAŞAKŞEHİR-KASIMPAŞA MAÇI SAAT KAÇTA?

Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadele, saat 20.00'de başladı.

RAMS BAŞAKŞEHİR-KASIMPAŞA MAÇI HANGİ KANALDA?

Yiğit Arslan'ın düdük çalacağı İstanbul derbisi, beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.