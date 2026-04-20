Trendyol Süper Lig'in 30. hafta kapanış maçında Gaziantep FK ile Zecorner Kayserispor karşılaşıyor. Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan bu mücadelede iki takım da kazanmak için sahaya çıkıyor. Ligdeki üç maçlık galibiyet hasretini dindirmeyi hedefleyen Gaziantep FK ve küme düşme hattından uzaklaşmak isteyen Zecorner Kayserispor'un bu kritik mücadelesini haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

GAZİANTEP FK-ZECORNER KAYSERİSPOR İLK 11'LER

Gaziantep FK: Zafer, Camara, Arda, Gidado, Bayo, Kozlowski, Lungoyi, Abena, Sorescu, Maxim, Kevin.

Zecorner Kayserispor: Bilal, Katongo, Semih, Denswil, Brenet, Bennasser, Furkan, Benes, Cordoso, Mather, Chalov.

GAZİANTEP FK - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Karşılaşma saat 20:00'de başladı.

GAZİANTEP FK - KAYSERİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Alt sıraları ilgilendiren bu önemli karşılaşma, beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.