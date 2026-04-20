Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, GSYİAD Ödül Töreni'nde konuştu.

Konuşmasına şampiyonluk yarışı ile ilgili sözlerle başlayan Özbek, "25. yıl aslında anlamlı bir yıl. Galatasaray'ın şampiyonluk sayısı. Demek ki GSYİAD'ın her yılı için Galatasaray'ın bir şampiyonluğu var. 2026 yılındayız ve inşallah 26. şampiyonluk da gelecek." dedi.

Zor dönemlerden geçtiklerini vurgulayan Özbek, "Zor dönemlerden geçiyoruz. Neyle uğraştığımızı, neyle karşılaştığımızı anlatmaya gerek yok; hepimiz fiilen bunun içindeyiz. Bizi güçlü kılan en önemli unsur, camiamızın birlik ve beraberliği ile oluşturduğumuz sevgi ortamının devam etmesidir. Tüm projelerimizde ve attığımız her adımda bunun faydasını görüyoruz.

Bizde biliyorsunuz, yukarı çıkanı aşağı çekme gibi bir tarz var. Hiç bundan etkilenmeden, hiç bunları dikkate almadan hep birlikte yolumuzda yürüyeceğiz. Galatasaray'ın artık Türkiye'nin sınırlarını aşan, global bir marka olma özelliğini yukarı taşıması, birlikteliğimizin ve beraberliğimizin eseridir." ifadelerini kullandı.