Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Corendon Alanyaspor ile ikas Eyüpspor kozlarını paylaşıyor. Karşılaşmanın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...
İŞTE MAÇIN 11'LERİ:
Corendon Alanyaspor: Ertuğrul, Lima, Aliti, Ümit, Makouta, Janvier, Hadergjonaj, Duarte, Efecan, Ui-Jo, Güven
ikas Eyüpspor: Jankat, Talha, Onguene, Robin, Umut, Taşkın, Emre, Baran Ali, Metehan, Pintor, Umut
CORENDON ALANYASPOR - İKAS EYÜPSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Corendon Alanyaspor ile ikas Eyüpspor'un karşı karşıya geldiği Trendyol Süper Lig mücadelesi, 31 Ocak 2026 Cumartesi günü saat 14.30'da başladı.
CORENDON ALANYASPOR - İKAS EYÜPSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Mücadele Bein Sports 1 kanalından canlı yayınlanıyor.