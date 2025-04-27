Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Bellona Kayserispor ile Çaykur Rizespor kozlarını paylaşıyor.
Saat 19.00'da başlayan ve RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanan karşılaşma, beIN SPORTS 2 ekranlarından canlı yayınlanıyor.
Karşılaşmada hakem Atilla Karaoğlan düdük çalıyor. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Samet Çiçek ve Candaş Elbil yapıyor. VAR'da Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Rui Silva, AVAR'da ise Bersan Duran görev alıyor.
Mücadele öncesi Bellona Kayserispor, topladığı 37 puanla 13. sırada bulunuyor. Aynı puandaki Çaykur Rizespor ise avreaj farkıyla 14. sırada yer alıyor.
BELLONA KAYSERİSPOR-ÇAYKUR RİZESPOR İLK 11'LER