Trabzonspor 3-0 Gaziantep FK (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Fırtına sahasında esti! Seri 25 maça çıktı

Spor Toto Süper Lig'in 13. hafta karşılaşmasında Trabzonspor ile Gaziantep FK kozlarını paylaştı. Mücadele bordo-mavililerin 3-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri 19. dakikada Abdülkadir Ömür, 42'de Djaniny ve 45. dakikada ise Andreas Cornelius kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Trabzonspor 13 hafta itibarıyla 33 puanla namağlup liderlik koltuğunda oturdu. Gaziantep FK ise 15 puanda kaldı.

Ligin 14. haftasında Trabzonspor deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşılaşacak. Gaziantep FK ise Konyaspor'u ağırlayacak.

YENİLMEZLİK SERİSİ 25 MAÇA ÇIKTI

Geçtiğimiz sezon son 12 maçta kaybetmeyen Trabzonspor, bu sezon ligde de 10 galibiyet 3 beraberlik aldı ve 25 maçlık yenilmezlik serisi oluşturdu.

KAPTANLIK PAZUBANDI ABDÜLKADİR ÖMÜR'E

Trabzonspor'da kart cezası nedeniyle Gaziantep FK maçında forma giyemeyen takım kaptanı Uğurcan Çakır'ın yokluğunda kaptanlık pazubandını genç oyuncu Abdülkadir Ömür taktı.

PERES 3 MAÇ SONRA KADRODA

Trabzonspor'da Spor Toto Süper Lig'in 9'uncu haftasında oynanan Fenerbahçe karşılaşmasının 51'inci dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan sağ bek Bruno Peres, tedavisinin ardından 3 maç aradan sonra takıma geri döndü. Teknik direktör Abdullah Avcı, Gaziantep FK maçı kadrosuna dahil ettiği Peres'i yedek kulübesinde oturturken, sağ bekte yine Dorukhan görev aldı.

TRİBÜNLERİN ÖNEMLİ BÖLÜMÜ DOLDU

Pandemi nedeniyle alınan tedbirlerin ardından uzun bir aradan sonra tribünlerin tam kapasiteye çıkarılması sonrasında Trabzonspor'un iç sahada çıktığı ilk maçında bordo-mavili taraftarlar karşılaşmanın hafta içi ve geç saatte olmasına rağmen takımlarını yalnız bırakmadı. Tribünlerin önemli kısmını dolduran taraftarlar, maç öncesi futbolculara alkış ve tezahüratlarla destek verdi.

MAÇTAN DAKİKALAR

14'üncü dakikada Nwaakeme'nin pasında ceza sahası yayının üzerinde topla buluşan Djaniny ceza sahası içerisine girer girmez önü açık topu kaleye gönderdi ancak son anda savunmaya çarpan meşin yuvarlak kornere gitti.

GOL! 19'uncu dakikada sağ kanattan kazanılan serbest vuruşta Abdülkadir Ömür'ün uzak mesafeden kaleye gönderdiği top ağlara gitti: 1-0.

GOL! 42'nci dakikada Nwakaeme'nin savunmanın arkasına ortasına iyi hareketlenen Djaniny'in topu kontrol ettikten sonra ceza sahası sol çaprazından şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-0.

GOL! 45'inci dakikada Nwakaeme'nin pasında sağ kanatta topla buluşan Djaniny ceza sahası yayından topu Cornelius'a aktardı, onun şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 3-0.

49'uncu dakikada Nwakaeme'nin aşırtma pasında savunmanın arkasına iyi sarkan Djaniny bir anda kaleci ile karşı karşıya kaldı ancak topun kontrolünü sağlayamayınca meşin yuvarlak auta çıktı.

53'üncü dakikada Maxim'in ceza sahası sol çaprazından kaleye gönderdiği sert şut yan ağlarda kaldı.

60'ıncı dakikada Nwakaeme'nin ceza sahası yayından kaleye gönderdiği sert şutu Günay yumruklayarak uzaklaştırdı, Cornelius önünde kalan meşin yuvarlağı sağ çaprazdan aşırtma bir vuruşta kaleye gönderdi ancak top bu kez üstten dışarıya gitti.

62'nci dakikada Kitsiou'nun sağ çaprazdan kaleye gönderdiği top yan direğe çarpıp auta çıktı.

64'üncü dakikada sağ kanattan Doğan'ın ceza sahasına ortasına penaltı noktasının gerisinde iyi yükselen Caulker'in kafa vuruşunda top yan direğe çarptı, boşta kalan meşin yuvarlağı savunma kornere gönderdi.

76'ncı dakikada Nwakaeme'nin pasında orta sahadan aldığı topla sol kanattan ceza sahasına giren Djaniny'in sol çaprazdan şutunda Günay meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

90+1'inci dakikada sol kanattan kazanılan köşe vuruşunda Maxim'in ceza sahasına gönderdiği top üst direğe çarpıp oyun alanına geri döndü.

Karşılaşma 3-0 Trabzonspor'un üstünlüğüyle sonuçlandı.

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