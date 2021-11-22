Kayserispor 1-1 Göztepe (MAÇ SONUCU-ÖZET)
Süper Lig'in 13. haftasında Kayserispor, sahasında Göztepe ile karşı karşıya geldi. Çekişmeli bir mücadeleye sahne olan maç 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Kayserispor'un golü İlhan Parlak'tan gelirken, Göztepe'nin golünü Dino Arslanagic kaydetti. Bu sonuçla Kayserispor, 16 puana ulaşırken, Göztepe ise 10 puanda çıktı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
Süper Lig'in 13. haftasında Kayserispor, evinde Göztepe ile kozlarını paylaştı.
Ev sahibi ekip maça, Lung, Onur, Kolovetsios, Hosseini, Carole, İbrahim, Campanharo, Kemen, Mane, Thiam ve İlhan ilk 11'iyle başladı.
Konuk takım ise, İrfan Can, Murat, Dino, Atınç, Atakan, Berkan, Obinna, Soner, Halil, Lourency ve Cherif 11'iyle sahada yer aldı.
Maça hızlı başlayan Kayserispor, 32. dakikada İlhan Parlak'ın attığı golle 1-0 öne geçti.
Karşılıklı atakların yaşandığı maçta ilk yarı 1-0'lık sonuçla tamamlandı.
İkinci yarıda maçın bitmesine sayılı dakikalar kala Göztepe, Dino Arslanagic ile beraberliği yakaladı.
Müsabakada başka gol olmadı ve Kayserispor ile Göztepe 1-1 berabere kaldı.
Bu sonuçla Kayserispor, 16 puana, Göztepe ise 10 puana yükseldi.
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