22 Kasım 2021, Pazartesi

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İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (2021/22 sezonu 13. hafta)

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftası oynanan 2 maçla tamamlandı. Lider Trabzonspor, Gaziantep FK'yı konuk ederken sahadan 3-0'lık net bir galibiyetle ayrıldı. Günün diğer maçında ise Kayserispor ile Göztepe karşı karşıya geldi ve maç iki takımın da karşılıklı golleriyle 1-1 eşitlikle sona erdi. İşte Süper Lig'de güncel puan durumu...

Giriş Tarihi: 22.11.2021 22:03 Güncelleme Tarihi: 22.11.2021 22:03
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İşte Süper Lig’de güncel puan durumu 2021/22 sezonu 13. hafta

20- Ç. RİZESPOR: 7 PUAN

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İşte Süper Lig’de güncel puan durumu 2021/22 sezonu 13. hafta

19- KASIMPAŞA: 9 PUAN

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İşte Süper Lig’de güncel puan durumu 2021/22 sezonu 13. hafta

18- GÖZTEPE: 10 PUAN

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İşte Süper Lig’de güncel puan durumu 2021/22 sezonu 13. hafta

17- YENİ MALATYASPOR: 12 PUAN

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İşte Süper Lig’de güncel puan durumu 2021/22 sezonu 13. hafta

16- GİRESUNSPOR: 13 PUAN

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