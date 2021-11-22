İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (2021/22 sezonu 13. hafta)

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftası oynanan 2 maçla tamamlandı. Lider Trabzonspor, Gaziantep FK'yı konuk ederken sahadan 3-0'lık net bir galibiyetle ayrıldı. Günün diğer maçında ise Kayserispor ile Göztepe karşı karşıya geldi ve maç iki takımın da karşılıklı golleriyle 1-1 eşitlikle sona erdi. İşte Süper Lig'de güncel puan durumu...