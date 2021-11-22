23 Kasım 2021, Salı

GAZİANTEP FK

Trabzonspor Gaziantep FK maçı sonrası Erol Bulut'tan hakem isyanı! "Hakkımızı helal etmiyoruz"

Erol Bulut’tan hakem isyanı! Hakkımızı helal etmiyoruz
GAZİANTEP FK
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Giriş Tarihi: 22.11.2021

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor deplasmanından 3-0'lık mağlubiyetle ayrılan Gaziantep FK'da teknik direktör Erol Bulut, maçın ardından konuştu. Bulut, "Hakemlere hakkımızı helal etmiyoruz" dedi.

Süper Lig'in 13'üncü haftasında deplasmanda Trabzonspor'a 3-0 mağlup olan Gaziantep FK'da teknik direktör Erol Bulut, maçın hakemlerine haklarını helal etmediklerini söyledi.

Erol Bulut, maçın ardından yaptığı açıklamada güzel bir maç olduğunu ancak hakemlere haklarını helal etmediklerini belirterek, "Bugün özellikle soru almayacağım. Maçla ilgili konuşulacak çok güzel şeyler var. İki takım adına da güzel bir maç olduğunu düşünüyorum. Adalet adına konuşacak hiçbir şey yok. Gaziantep FK camiası olarak bugünkü hakem ekibine biz hakkımızı helal etmiyoruz. 5'inci dakikada zaten maçı bitirmiş oldu" ifadelerini kullandı.

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