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Trabzonspor Gaziantep FK maçında Gervinho unutulmadı! İlk gol sonrası...

Fırtına’da Gervinho unutulmadı! İlk gol sonrası...
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Güncelleme Tarihi: 22.11.2021 Giriş Tarihi: 22.11.2021

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor, Gaziantep FK'yı konuk etti. Mücadelenin 19. dakikasında Abdülkadir Ömür'ün golüyle öne geçen bordo-mavililer, gol sonrası sezonu kapatan Gervinho'yu unutmadı ve golü ona adadı. İşte o anlar... | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Spor Toto Süper Lig'in 13. hafta karşılaşmasında Trabzonspor sahasında Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi.

Bordo-mavili takım maçın 19. dakikasında Abdülkadir Ömür'ün serbest vuruştan attığı golle 1-0 öne geçti.

Gol sonrası sezonu kapatan Gervinho unutulmadı ve kameralara forması gösterildi.

İşte o anlar:

*Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır.

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