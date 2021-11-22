Trabzonspor Gaziantep FK maçı sonrası Abdullah Avcı'dan transfer açıklaması! "Devre arasında..."

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Gaziantep FK'yı ağırlayan Trabzonspor, sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı. Mücadelenin ardından bordo-mavililerin teknik direktörü Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu. Oyuna iyi başlamadıklarını kaydeden deneyimli teknik adam, "Devre arasında transfer düşünüyoruz, çalışmalarımız var " dedi. | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Gaziantep FK'yı 3-0 mağlup eden Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

İşte Abdullah Avcı'nın o sözleri:

Geçen sene de 3. kaleciyle Başakşehir maçında oynamıştık. Arda (Akbulut) altyapıdan yetişmiş önemli bir değer. Tamamen kenar-orta özellikleri olan bir takımla karşı karşıya geldik. Oyuna iyi başlayamadık ama bireysel performansla öne geçtik. Hücum geçişlerini doğru sonuçlandırdık. İlk yarı 3 gol atmak kolay değil.

Biz oyun içinde bazen 5 kere döndük. Daha az orta yemek veya yapılan ortada 1 fazlası olmayı istiyoruz. Skoru 4-0 ve 5-0'a da getirebilirdik. Bu tür takıma karşı 3-0'lık skor kolay değil. Oyuncularımı kutluyorum. Taraftarlarımız bizimle olmaya devam etsin. Biz bugün itibarıyla lideriz ve hiçbir şey kazanmadık. Doğru bir organizasyon içinde olmaya devam edeceğiz.

13 haftada her takım bir takım sıkıntılar yaşadı. Devre arasında transfer düşünüyoruz, uzun zamandır çalışıyoruz. Çalışmalarımız var, ciddi bir ivme yakaladık. Bunu en iyi şekilde değerlendirmek istiyoruz.

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