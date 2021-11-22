Muhammet Taha Tepe Trabzonspor-Gaziantep FK maçına motosikletle yetişti! Erce Kardeşler sakatlanınca...

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor, Gaziantep FK'yı konuk etti. Mücadelenin 19. dakikasında Abdülkadir Ömür'ün golüyle öne geçen bordo-mavililer, gol sonrası sezonu kapatan Gervinho'yu unutmadı ve golü ona adadı. İşte o anlar... | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)