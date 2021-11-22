22 Kasım 2021, Pazartesi

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Muhammet Taha Tepe Trabzonspor-Gaziantep FK maçına motosikletle yetişti! Erce Kardeşler sakatlanınca...

Maça motosikletle yetişti! Erce Kardeşler sakatlanınca...
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Giriş Tarihi: 22.11.2021

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor sahasında Gaziantep FK'yı konuk etti. Isınma sırasında bordo-mavililerde kaleci Erce Kardeşler sakatlanınca yerine Arda Kardeşler dahil oldu. Arda'nın yedeği Muhammet Taha Tepe ise maça motosikletle yetişti. İşte detaylar... | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor'da cezalı Uğurcan Çakır'ın yokluğunda Gaziantep FK maça 11'de başlayacak olan Erce Kardeşler'in ısınma hareketleri sırasında sakatlık yaşamasının ardından kaleye Arda Akbulut geçti.

Kadroda başka yedek kalecisi bulunmayan bordo mavililerde son anda kadroya dahil edilen Muhammet Taha Tepe'nin ise maça motosiklet ile yetiştiği ve karşılaşmaya 15 dakika kala kulübedeki yerini aldığı belirtildi.


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