Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'da sakatlık kabusu bitmiyor

Son dakika spor haberleri: Süper Lig'de ilk 4 hafta geride kalırken şampiyonluk mücadelesi veren Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'da sakatlık kabusu yaşanıyor. Oynadıkları 4 maçta da sakatlık yaşayan Süper Lig'in 4 büyük kulübünde 6 as futbolcu takımını yalnız bıraktı. İşte detaylar...

Süper Lig'in 4. haftası geride kalırken Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor zorluk derecesi yüksek maçlar oynadı. Avrupa'da da boy gösteren şampiyon adaylarında bu zorlu süreçte bazı yıldız oyuncular sakatlık yaşarken, dört büyükler adeta revire döndü. Şampiyonlar Ligi'nde B.Dortmund ile bugün oynayacağı maç öncesinde Beşiktaş'ta, Yeni Malatya maçında Domagoj Vida ve Alex Teixeira maça devam edemedi. Teixeira'nın durumu belirsizliğini korurken, Vida yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacak.

Galatasaray'ın Trabzonspor ile oynadığı zorlu maçta iki gol atan yıldızı Emre Kılınç sakatlanarak 46. dakikada oyuna devam edemedi. Trabzonspor'da ise geçen sezon da sakatlıklarla boğuşan Norveçli oyuncu Andres Trondsen, 37. dakikada oyuna girmesine karşın 54'te sakatlanarak kenara alındı. Fenerbahçe de rakipleri gibi Sivasspor maçında iki sakat verdi. Sahadan 1 puanla ayrılan sarı-lacivertlilerde Marcel Tisserand ve İrfan Can Kahveci maçı tamamlayamadı. Yeni Asır'ın haberine göre; ligde kıyasıya şampiyonluk yarışı veren Beşiktaş, F.Bahçe, G.Saray ve Trabzon sağlık heyetleri asları takıma döndürmek için yoğun çaba harcıyor.

DİĞER

SÜPER LİG HABERLERİ