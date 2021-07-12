12 Temmuz 2021, Pazartesi
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Son dakika spor haberi: TFF yeni sezonun hakem listesini açıkladı! Fırat Aydınus...
Spor Toto Süper Lig'de görev alacak hakem ve video hakem listeleri açıklandı. Hakemlik yaşı dolan ve geçtiğimiz sezon itibariyle hakemliğe veda eden Fırat Aydınus, yeni sezonda da düdük çalmaya devam edecek. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'de yeni sezonda düdük çalacak hakem listelerini duyurdu.
Geçen sezon emekli olacağı iddia edilen 47 yaşındaki Fırat Aydınus, yeni sezonda da maç yönetmeye devam edecek. Merkez Hakem Kurulu, talimatlarda yapılan değişiklikle hakemler için emeklilik yaşının 50'ye yükseltildiğini açıkladı.
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