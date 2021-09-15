Son dakika Galatasaray haberleri: Fatih Terim'den Mostafa Mohamed ve Taylan Antalyalı'ya uyarı
Son dakika spor haberleri: Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda oynadığı ve 2-0'lık üstünlüğü yakaladığı Trabzonspor maçından 2-2'lik beraberlikle ayrılan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, mücadelenin ardından bazı futbolcularla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu. Tecrübeli çalıştırıcının uyarıda bulunduğu iki ismin Taylan Antalyalı ve Mostafa Mohamed olduğu öğrenildi. (GS spor haberi)
Trabzonspor maçının ardından takımla ilgili özeleştiride bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, bazı oyuncularla ilgili dikkat çekici açıklamalarda bulunmuştu.
Milliyet'in haberine göre; Terim'in uyarıda bulunduğu bu isimlerin Taylan ve Mostafa Mohamed olduğu ortaya çıktı.
Terim, Trabzon maçı sonrası, "Bazı arkadaşlarımız daha çabuk forma girmeliler. Yoksa forma kolay olmayacak gibi görünüyor" açıklamasındaki isimlerin kimler olduğu, tecrübeli teknik adamın kimi işaret ettiği merak ediliyordu. Ancak Fatih Hoca'nın, performanslarıyla hayal kırıklığı yaratan ve sezona kötü başlayan Taylan Antalyalı ve Mostafa Mohamed'e mesaj gönderdiği belirtildi.
Her iki oyuncudan büyük beklenti içinde olan Teknik Direktör Fatih Terim, istenen düzeye gelememeleri durumunda iki oyuncuyu kızağa çekecek.
Son karşılaşmada kulübede karşılaşmaya başlayan iki milli futbolcunun, sonradan oyuna girmelerine rağmen isteneni yapamaması, Terim'i kızdırdı.
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