14 Eylül 2021, Salı

BEŞİKTAŞ

Almanlar övgüyle bahsetti! Beşiktaşlı Ersin Destanoğlu o listede yer aldı

Almanlar övgüyle bahsetti! Ersin o listede yer aldı
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 14.09.2021

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Beşiktaş, Alman ekibi Borussia Dortmund'la karşı karşıya gelecek. Dev maç öncesi Alman basını, Devler Ligi'nde sezona damga vurabilecek genç isimlerden kurulu 11 oyuncuyu yayınlarken Ersin Destanoğlu'yu da listeye yazdı. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 15 Eylül Çarşamba akşamı Borussia Dortmund'la karşılaşacak. Zorlu mücadele öncesi Alman basını, siyah-beyazlıların genç kalecisi Ersin Destanoğlu hakkında övgü dolu haber yayınladı.

Kicker dergisi, Devler Ligi'nde sezona damga vurabilecek genç isimlerden oluşan bir ilk 11 belirlerken, Ersin'e de bu listede yer verdi.

Listede yer alan diğer futbolcular ise şu şekilde:

Karim Adeyemi (Salzburg)
Jurrien Timber (Ajax)
Brenden Aarson (Salzburg)
Goncalo Incaio (Sporting Lizbon)
Noa Lang (Club Brugge)
Maxence Lacroux (Wolfsburg)
Alexis Saelemaekers (Milan)
Sven Botman (Lille)
Lassina Traore (Shakhtar)
Jonathan David (Lille)

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