Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Enner Valencia, ülkesinden geç geldiği için Sivas maçında yedek kulübesinde kalmıştı. Valencia, 59’da oyuna dahil olsa da yorgunluğun etkisiyle etkili olamadı. Yıldız futbolcu, Frankfurt maçı öncesi dünkü antrenmanda hazır olduğunu gösterdi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Ekvadorlu yıldız Enner Valencia, ülkesinden geç geldiği için Sivas maçına yedek başlamıştı. Enner Valencia, 59'da oyuna dahil olsa da yorgunluğun etkisiyle fazla varlık gösteremedi.

Fanatik'te yer alan habere göre, tecrübeli futbolcu, dünkü antrenmanda hazır olduğunu gösterdi. Çift kale maçta birbirinden güzel goller atan Valencia, hocası Pereira'ya, "İlk 11'deki yerime dönmek istiyorum" mesajı gönderdi.

Başarılı oyuncunun Berisha'nın yerine oynaması muhtemel.

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