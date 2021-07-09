09 Temmuz 2021, Cuma

SÜPER LİG

Son dakika spor haberi: Hugo Rodallega Süper Lig'e veda etti! Yeni takımı Brezilya ekibi EC Bahia oldu

Hugo Rodallega Türkiye'ye veda etti!
SÜPER LİG
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Giriş Tarihi: 09.07.2021

Spor Toto Süper Lig'de 6 sezon geçiren Hugo Rodallega, Brezilya ekibi EC Bahia'ya transfer oldu. Kolombiyalı futbolcu Türkiye'de Akhisar Belediyespor, Denizlispor ve Trabzonspor formaları giymişti.

Spor Toto Süper Lig'de 6 sezon geçiren Hugo Rodallega, Türkiye'ye veda etti. Brezilya ekibi EC Bahia'ya transfer olan Rodallega, ülkemizde Akhisar Belediyespor, Trabzonspor ve Denizlispor formaları giymişti. Ligde 190 maça çıkan 35 yaşındaki forvet, 69 gol, 11 asist kaydetti.

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