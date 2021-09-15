15 Eylül 2021, Çarşamba

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Son dakika spor haberi: Trabzonspor'da Anders Trondsen sıkıntısı!

Trabzonspor’da Trondsen sıkıntısı!
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Giriş Tarihi: 15.09.2021

Trabzonspor’da Galatasaray maçında sakatlanan Anders Trondsen sıkıntısı yaşanıyor. Geçen sezon başında büyük umutlarla transfer edilen Norveçli oyuncu, sakatlıklardan bir türlü kurtulamıyor. 26 yaşındaki futbolcunun 2 hafta daha sahalardan uzak kalması bekleniyor... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Geçtiğimiz sezon başında Alexander Sörloth'un da tavsiyesiyle transfer edilen Norveçli futbolcu, 9 Eylül 2020 tarihinde çapraz bağ sakatlığı nedeniyle 2020-21 sezonunu kapatmıştı.

Nisan 2020'de tedavi süreci tamamlanan 26 yaşındaki oyuncu, antrenmanlara dönse de idman eksikliğine bağlı fiziksel sıkıntı yaşayarak bir sakatlık daha yaşamıştı.

2021-22 sezonuyla beraber yeni bir sayfa açan Trondsen, 26 Ağustos 2021 tarihinde bu kez kas sakatlığı geçirdi ve 2 hafta takımdan uzak kaldı.
Hem yeni transferlerin geldiği hem de artık maçların başladığı bir dönemde kadroda yer bulmaya çalışırken yine ayrı kalan tecrübeli oyuncu tam Galatasaray mücadelesinde formayı almışken benzer bir durumla karşılaştı.

Milliyet'te yer alan habere göre, Norveçli yıldız takımı 2-0 geriye düştükten sonra 39. dakikada hamle oyuncusu olarak Abdullah Avcı tarafından sahaya sürüldü. Ancak 54. dakikada sağ ayağını ters bastığı için bileğinde kapsül ve dış yan bağlarında zorlanma sonucu kanama tespit edilen Trondsen'in en az 2 hafta daha takımdan uzak kalması bekleniyor.

259 GÜN KAÇIRDI

17 Ağustos 2020'de Rosenborg'dan Trabzonspor'a transfer olan Anders Trondsen, sakatlıklar nedeniyle şimdiye kadar 256 gün kaçırdı, takımdan ayrı kaldı. Bu yeni sakatlıkla beraber bu takımdan uzak kalmanın 273 güne çıkacağı tahmin ediliyor.

Trabzonspor'da sadece 5 resmi maça çıkan Norveçli futbolcu, gol ya da asist katkısı yapamadı. Ekim ayındaki milli araya kadar formasından uzak kalması beklenen Trondsen 3 lig maçını daha kaçıracak.

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