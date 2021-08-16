Yeni Malatyaspor 1-5 Trabzonspor (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Fırtına Malatya'da farklı esti!
Süper Lig'in ilk haftasında transfer döneminde kadrosuna yaptığı takviyelerle adından sıkça söz ettiren Trabzonspor, deplasmanda Yeni Malatyaspor'a konuk oldu. Mücadeleyi bordo-mavili takım 5-1 kazandı ve yeni sezonda lige iyi bir başlangıç yaptı.
Süper Lig'in ilk hafta maçında Yeni Malatyaspor'la Trabzonspor kozlarını paylaştı. 6 gol çıkan karşılaşmayı bordo-mavililer 5-1 kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı.
Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Bakasetas, 11'de Nwakaeme, 29'da Gervinho, 42. dakikada Marek Hamsik ve 66'da ise Djaniny (pen.) attı. Yeni Malatyaspor'un tek golü ise 32. dakikada Adem Büyük'ten geldi.
Bu sonuçla birlikte Trabzonspor yeni sezona 3 puana başladı. Yeni Malatyaspor ise ilk haftayı puansız kapattı.
CORNELIUS İKİNCİ YARIDA SAHNE ALDI
Trabzonspor'un yeni transfer Cornelius da Yeni Malatyaspor maçında şans buldu. Danimarkalı golcü karşılaşmanın ikinci yarısında Gervinho'nun yerine oyuna girdi.
Trabzonspor Süper Lig'in 2. haftasında sahasında Sivasspor'u konuk edecek. Yeni Malatyaspor ise Göztepe'ye konuk olacak.
MAÇTAN DAKİKALAR
3. dakikada sol kanattan Hamsik'in ortasında Bakasetas kafayla topu ağlara gönderdi. 0-1
10. dakikada ceza alanı ön çizgisinde topla buluşan Nwakaeme, şık bir vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 0-2
24. dakikada Hafez'in sol kanattan ortasında Adem Büyük'ün kafa vuruşu direğin üstünden auta çıktı.
29. dakikada ceza sahası ön çizgisinde topla buluşan Nwakeme'nin pasında Gervinho meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 0-3
32. dakikada sağ kanattan Mustafa'nın pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Adem meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 1-3
42. dakikada Gervinho'nun pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Hamsik, sol çaprazdan topu ağlara gönderdi. 1-4
52. dakikada sağ kanattan Mustafa'nın ortasında ceza sahası içinde Adem'in kafa vuruşunda top auta çıktı.
65. dakikada Haddadi'nin müdahalesiyle Djaniny ceza sahası içerisinde yerde kalınca hakem Atilla Karaoğlan penaltı kararı verdi. Beyaz noktanın başına geçen Djaniny, meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 1-5
72. dakikada Trabzonspor'un sol kanattan gelişen atağında Djaniny'nin ortasında Bakasetas'ın kafa vuruşu kale direğinin üstünden auta çıktı.
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