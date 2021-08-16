17 Ağustos 2021, Salı

YENİ MALATYASPOR

Yeni Malatyaspor-Trabzonspor maçında gol VAR'dan döndü! İşte o pozisyon...

Y. Malatyaspor’un golü ’VAR’dan döndü! İşte o müdahale...
YENİ MALATYASPOR
ABONE OL
Giriş Tarihi: 16.08.2021

Süper Lig'in 1. haftasında Yeni Malatyaspor sahasında Trabzonspor ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın son bölümüne girilirken Nshimirimana topu ağlara gönderdi ancak gerçekleştirilen VAR kontrolü sonrası gol öncesinde faul nedeniyle gol geçerlilik kazanmadı.

Süper Lig'de heyecan 1. hafta mücadeleleri ile sürerken, Trabzonspor sezonu Yeni Malatyaspor karşısında açtı. Hızlı başlayan mücadelenin ilk yarısında 5 gol kaydedilirken karşılaşmanın son dakikalarına girildiği esnada Yeni Malatyspor karşılaşmanın 79. dakikasında sağ çaprazda topla buluşan Adem ortadaki Osman'ı gördü o yanındaki Jospin'e bıraktı, Jospin'in vuruşunda top ağlara gitti ancak VAR incelemesi sonrası Adem'in topu alırken rakibine yaptığı hareketi faul olarak değerlendirdi ve golü iptal etti.

İşte o pozisyon...



(Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır)

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

YENİ MALATYASPOR HABERLERİ
Fırtına Malatya’da farklı esti! Fırtına Malatya'da farklı esti!
Y. Malatyaspor’un golü ’VAR’dan döndü! İşte o müdahale... Y. Malatyaspor'un golü 'VAR'dan döndü! İşte o müdahale...
VAR inceledi yine iptal kararı çıktı! VAR inceledi yine iptal kararı çıktı!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör