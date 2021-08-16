Yeni Malatyaspor-Trabzonspor maçında gol VAR'dan döndü! İşte o pozisyon...
Süper Lig'in 1. haftasında Yeni Malatyaspor sahasında Trabzonspor ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın son bölümüne girilirken Nshimirimana topu ağlara gönderdi ancak gerçekleştirilen VAR kontrolü sonrası gol öncesinde faul nedeniyle gol geçerlilik kazanmadı.
Süper Lig'de heyecan 1. hafta mücadeleleri ile sürerken, Trabzonspor sezonu Yeni Malatyaspor karşısında açtı. Hızlı başlayan mücadelenin ilk yarısında 5 gol kaydedilirken karşılaşmanın son dakikalarına girildiği esnada Yeni Malatyspor karşılaşmanın 79. dakikasında sağ çaprazda topla buluşan Adem ortadaki Osman'ı gördü o yanındaki Jospin'e bıraktı, Jospin'in vuruşunda top ağlara gitti ancak VAR incelemesi sonrası Adem'in topu alırken rakibine yaptığı hareketi faul olarak değerlendirdi ve golü iptal etti.
İşte o pozisyon...
(Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır)
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