Yeni Malatyaspor Trabzonspor maçında VAR incelemesiyle ikinci kez gol iptal kararı çıktı!

Yeni Malatyaspor Trabzonspor maçında ikinci kez gol iptal kararı çıktı. Süper Lig'in ilk haftasında sahasında Trabzonspor'u konuk eden Yeni Malatyaspor'da Adem Büyük'ün 86. dakikada bulduğu gol VAR incelemesi sonrası geçersiz sayıldı.

Yeni Malatyaspor Trabzonspor maçında ikinci kez VAR incelemesi sonrası gol iptal edildi.

Yeni Malatyaspor'un 79. dakikada Jospin Nshimirimana ile bulduğu gol VAR incelemesinin ardından faul gerekçesiyle iptal edildi. Bu pozisyondan 7 dakika sonra Y. Malatyaspor, bu kez Adem Büyük'le ikinci golü bulsa da maçın hakemi Atilla Karaoğlan yine VAR'a gitti. Gol bu kez ofsayt gerekçesiyşe iptal oldu.

İşte o pozisyon:







Görüntü beIN SPORTS'tan alınmıştır...

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