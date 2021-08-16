Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan Roma maçı yorumu! "Zor bir maç ama..."

Süper Lig'in ilk haftasında Trabzonspor deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşılaştı ve sahadan 5-1'lik galibiyetle ayrıldı. Galibiyetin ardından bordo-mavililerin başkanı Ahmet Ağaoğlu açıklamalarda bulundu. Ağaoğlu, "Oynanmamış bir maçın sonucunu tahmin etmek kolay değil. Artık rakip Roma veya bir başkası, geçmek zorunda olduğumuz bir rakip. Zor bir maç." dedi. | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Süper Lig'in ilk haftasında Yeni Malatyaspor'u 5-1 gibi farklı bir skorla geçen Trabzonspor'da başkan Ahmet Ağaoğlu, galibiyetin ardından konuştu.

İşte Ağaoğlu'nun o sözleri:

Skor aldatmasın. Yeni Malatyaspor henüz hazır değil. Biz sezonu erken açtık. Ön elemede oynadığımız maçlar bizim için artı ve avantaj. Neresinden bakarsak bakalım, farklı bir galibiyet. Sezon başlangıcı için iyi bir maç.

Roma, çok zor bir kura. Abartmıyorum, Şampiyonlar Ligi'ne mi kura çektik dedik.

Oynanmamış bir maçın sonucunu tahmin etmek kolay değil. Artık rakip Roma veya bir başkası, geçmek zorunda olduğumuz bir rakip. Zor bir maç ama Molde'yi geçtiğimiz gibi, Roma'yı da geçeriz. O günün koşullarına bağlı.

Trabzonspor ile Beşiktaş şampiyonluğun en büyük adayı diyorlar, diğerleri ne yapacaklar? İkinci, üçüncü olmak için mi oynayacaklar? O kadar erken ki daha... Bugün bunu konuşmak için çok erken. Bana uzak yorumlar. Çıkacağız, oynayacağız, göreceğiz.

DİĞER

TRABZONSPOR HABERLERİ