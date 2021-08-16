Yeni Malatyaspor Trabzonspor maçı sonrası Abdullah Avcı o noktaya dikkat çekti! "Minimuma düşüreceğiz"
Süper Lig'in ilk haftasında Trabzonspor deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşılaştı ve sahadan 5-1'lik galibiyetle ayrıldı. Galibiyetin ardından bordo-mavililerin teknik direktörü Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu. Avcı, "Ben mükemmeliyetçiyim, öyle tekrarlarımız oldu ki PlayStation gibi istiyorum ve bu beni yoruyor, oyuncuyu da yorabilir. Biz hataları minimuma düşüreceğiz." dedi. | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
Süper Lig'in ilk haftasında Yeni Malatyaspor'u 5-1 gibi farklı bir skorla geçen Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu.
İşte deneyimli teknik adamın o sözleri:
Ben mükemmeliyetçiyim, öyle tekrarlarımız oldu ki PlayStation gibi istiyorum ve bu beni yoruyor, oyuncuyu da yorabilir. Biz hataları minimuma düşüreceğiz. Savunma ve hücum bir anda değişmiyor, magnetlerle oynanan bir oyun değil bu. Sabır gerekiyor.
Yetenekli oyuncu sayısı ve organizasyon artınca problemi çözme daha çabuk olabiliyor. Ama bir takım zaaflar da ortaya çıkabiliyor. Hatalar olacak ama biz bunu minimuma düşüreceğiz. Tekrarlar, çalışmalar bizi daha iyi hale getirecek.
Böyle başlangıçlar önemlidir. Trabzon taraftarı bugün mutludur, onları daha da mutlu etmeye çalışıyoruz. Perşembe günü de onların desteklerini görmek istiyoruz.
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