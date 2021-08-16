17 Ağustos 2021, Salı

SÜPER LİG

Sivasspor 0-1 Konyaspor (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Konyaspor Sivas deplasmanında kazandı!

Konyaspor Sivas deplasmanında kazandı!
SÜPER LİG
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Güncelleme Tarihi: 16.08.2021 Giriş Tarihi: 16.08.2021

Süper Lig'in ilk haftasında Sivasspor ile Konyaspor kozlarını paylaştı. Mücadeleyi konuk ekip Sokol Cikaleshi'nin attığı golle 1-0 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.

Süper Lig'in ilk hafta maçında Sivasspor ile Konyaspor karşı karşıya geldi. Mücadeleyi yeşil-beyazlılar 1-0 kazandı ve deplasmandan galibiyetle ayrıldı.

Konyaspor'a galibiyeti getiren golü 88. dakikada Sokol Cikaleshi kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Konyaspor 3 puanı hanesine yazdırırken, Sivasspor ise haftayı puansız kapattı.

MAÇTAN DAKİKALAR

23. dakikada Abdülkerim'in ceza sahası dışından sert şutunda top yandan auta çıktı.

28. dakikada Bytyqi ceza sahası dışından şutunu çekti, top kaleci Ali Şaşal'da kaldı.

34. dakikada topla buluşan Cikalleshi'nin ceza sahasına girerek şutunda kaleci Ali Şaşal gole izin vermedi.

40. dakikada Ahmet Oğuz ortasında ceza sahası içinde Kayode'nin kafa vuruşu yandan dışarı gitti.

43. dakikada Cofie'nin ceza ceza sahası dışından sert şutunda kaleci kaleci Sehic topu kornere çeldi.

50. dakikada Fajr'ın ortasında ceza sahası içindeki Hakan topu kafayla kaleye göndermek istedi ancak kaleci Sehic topu çeldi.

54. dakikada Bytyqi ceza sahası dışında kazandığı topu sol çaprazdan içeriye kadar sürdü. Vuruşunda top üstten auta çıktı.

58. dakikada Guilherme'nin ortasında ceza sahası içinde Çekiçi'nin şutu üstten çıkarı çıktı.

83. dakikada ceza sahası içerisindeki karambole Cikalleshi önüne düşen topa dokundu, savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

87. dakikada Caner'in geri pasında topa hakim olan Cikalleshi topu ağlarla buluşturdu. 0-1

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