21 Nisan 2021, Çarşamba

SÜPER LİG

Galatasaray 1-1 Trabzonspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Dev maçta kazanan çıkmadı! Skor 90+5'te belirlendi
SÜPER LİG
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Güncelleme Tarihi: 21.04.2021 Giriş Tarihi: 21.04.2021

'in 36. haftasında zirve yarışını yakından ilgilendiren karşılaşmada sahasında 'u konuk etti. Dev maç iki takımın karşılıklı golleriyle 1-1 sona erdi. | Son dakika Galatasaray Trabzonspor haberleri

'in 36. hafta karşılaşmasında ile karşı karşıya geldi. Dev mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

Trabzonspor'un golünü 76. dakikada kaydederken, Galatasaray'ın golü ise 90+5. dakikada Emre Akbaba'dan geldi.

Bu sonuçla birlikte Galatasaray 66 puana yükseldi. Trabzonspor ise yenilmezlik serisini 7 maça çıkardı ve 60 puana ulaştı.

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SON 8 MAÇIN SADECE 2'SİNİ KAZANDI

Galatasaray, Süper Lig'de oynadığı son 8 karşılaşmanın sadece 2'sinde galip gelebildi.

Sarı-kırmızılı takım, son 8 maçında 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

Bu maçlarda Hes Kablo Kayserispor ve Göztepe'yi yenen Galatasaray, Demir Grup Sivasspor, Fatih Karagümrük ve Trabzonspor ile berabere kaldı, MKE Ankaragücü, Çaykur Rizespor ve Atakaş Hatayspor'a mağlup oldu.

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SAHASINDAKİ SON 4 MAÇTA GALİBİYETİ YOK

Galatasaray, sahasındaki son 4 karşılaşmada rakiplerine üstünlük kuramadı.

Sarı-kırmızılı takım, Türk Telekom Stadı'ndaki son 4 müsabakada Demir Grup Sivasspor, Fatih Karagümrük ve Trabzonspor ile berabere kaldı, Çaykur Rizespor'a yenildi.

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MAÇTAN DAKİKALAR

4'üncü dakikada ceza sahası dışın sağ çaprazında topla buluşan Bakasetas'ın sert şutunda kaleci Muslera topu kornere tokatladı.

10'uncu dakikada Bakasetas'ın kullandığı kornerde top doğrudan kaleye yöneldi. Muslera son anda topu kornere çeldi.

25'inci dakikada Djaniny atılan uzun topu kafayla Bakasetas'a indirdi. Bu oyuncunun, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta kaleci Muslera topu kornere tokatladı.

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26'ncı dakikada Baker'in kullandığı kornerde Ekuban'ın arkaya aşırttığı topa Nwakaeme dokundu. Meşin yuvarlak direkten oyun alanına geri döndü.

Mücadelenin ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

55'inci dakikada Ekuban'ın pasında ceza yayının hemen gerisinde topla buluşan Nwakaeme'nin sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Muslera'da kaldı.

GOL! 76'ncı dakikada Trabzonspor öne geçti. Soldan kanattan Marlon'un ortasında Luyindama'nın kafayla uzaklaştırmak istediği top, ceza sahası yayının hemen üstünde Ie'nin önünde kaldı. Ie'nin kontrol ettikten sonra yaptığı sert vuruşta top kaleci Muslera'nın sağından ağlarla buluştu: 0-1.


80'inci dakikada sol kanattan gelişen Galatasaray atağında Saracchi ortasını yaptı. Ceza yayının hemen üstündeki Emre Akbaba'nın gelişine yaptığı vuruşta kaleci Uğurcan iki hamlede topun sahibi oldu.

GOL! 90+6'ncı dakikada skora denge geldi. Galatasaraylı oyuncular ceza sahasının hemen dışında kazandıkları serbest vuruşu paslaşarak kullandı. Taylan Antalyalı'nın sert şutunda kaleci Uğurcan'ın sektirdiği top altıpasın içine düştü. Topu önünde bulan Emre Akbaba'nın şutunda top ağlara gitti.


Karşılaşmada başka gol olmadı ve Galatasaray sahasında Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldı.

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