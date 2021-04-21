Spor Toto Süper Lig'in 36. haftası, Galatasaray Trabzonspor derbisine sahne oldu. Kıran kırana geçen mücadelede 76. dakikada Edgar IE, Trabzonspor'u Galatasaray karşısında 1-0 öne geçirdi. 26 yaşındaki stoper, ceza sahasının hemen dışından attığı sert şut ile Muslera'yı mağlup etmeyi başardı. İşte o gol... | Son dakika spor haberi (TS haberleri)

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Bordo mavililer mücadelenin 76. dakikasında Edgar IE ile 1-0 öne geçti. Portekizli savunmacı ceza sahasının hemen dışından muhteşem bir şut çıkardı ve kaleci Muslera'yı mağlup etmeyi başardı.

İşte o gol...



(Fotoğraflar: beIN Sports)

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