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Son dakika spor haberi: Galatasaray Trabzonspor derbisinde Edgar IE'den şık gol! İşte o şut...

Derbide Edgar IE sahneye çıktı! İşte o şık gol...
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Güncelleme Tarihi: 21.04.2021 Giriş Tarihi: 21.04.2021

'in 36. haftası, derbisine sahne oldu. Kıran kırana geçen mücadelede 76. dakikada , Trabzonspor'u Galatasaray karşısında 1-0 öne geçirdi. 26 yaşındaki stoper, ceza sahasının hemen dışından attığı sert şut ile 'yı mağlup etmeyi başardı. İşte o gol... | Son dakika spor haberi ()

'in 36. haftasında ile karşı karşıya geldi. Bordo mavililer mücadelenin 76. dakikasında ile 1-0 öne geçti. Portekizli savunmacı ceza sahasının hemen dışından muhteşem bir şut çıkardı ve kaleci 'yı mağlup etmeyi başardı.

Son dakika spor haberi: Trabzonspor Galatasaray derbisinde direği geçemedi! İşte o pozisyon...

İşte o gol...


(Fotoğraflar: beIN Sports)

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