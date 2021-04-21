21 Nisan 2021, Çarşamba
BİZE ULAŞIN
Son dakika spor haberi: Galatasaray Trabzonspor derbisinde Edgar IE'den şık gol! İşte o şut...
Spor Toto Süper Lig'in 36. haftası, Galatasaray Trabzonspor derbisine sahne oldu. Kıran kırana geçen mücadelede 76. dakikada Edgar IE, Trabzonspor'u Galatasaray karşısında 1-0 öne geçirdi. 26 yaşındaki stoper, ceza sahasının hemen dışından attığı sert şut ile Muslera'yı mağlup etmeyi başardı. İşte o gol... | Son dakika spor haberi (TS haberleri)
Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Bordo mavililer mücadelenin 76. dakikasında Edgar IE ile 1-0 öne geçti. Portekizli savunmacı ceza sahasının hemen dışından muhteşem bir şut çıkardı ve kaleci Muslera'yı mağlup etmeyi başardı.
İşte o gol...
(Fotoğraflar: beIN Sports)
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
TRABZONSPOR HABERLERİ
DİĞER HABERLER
Daha Fazla Gör
- Derbi heyecanı! Galatasaray - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Ankaragücü - Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- BB Erzurumspor - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 191. bölüm izle! (EDHO) Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 191. bölümde neler yaşandı?
- Sivasspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Fatih Karagümrük - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Rizespor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Kayserispor - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Esat Delihasan kimdir? Kaç yaşında neden öldü?
- Başakşehir - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig