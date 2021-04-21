21 Nisan 2021, Çarşamba

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Galatasaray Trabzonspor maçında Gedson Fernandes sakatlandı!

G.Saray'da sakatlık şoku! Oyuna devam edemedi
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 21.04.2021 Giriş Tarihi: 21.04.2021

'in 36. haftasında sahasında 'u konuk etti. mücadelesinin 54. dakikasında sakatlanan yerini 'ya bıraktı. | Son dakika Galatasaray Trabzonspor haberleri

Süper Lig'in 36. haftasının kritik mücadelesinde sahasında Karadeniz ekibi 'u ağırlayan 'da sakatlık şoku yaşanıyor. Sarı-kırmızılıların başarılı futbolcusu karşılaşmanın 53. dakikasında sakatlanarak kenara alınmak durumunda kaldı.

Portekizli futbolcunun yerine oyuna dahil oldu.

Toroğlu'ndan derbi eleştirisi! haberin devamı

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