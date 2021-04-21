21 Nisan 2021, Çarşamba
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Galatasaray Trabzonspor maçında Gedson Fernandes sakatlandı!
Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray sahasında Trabzonspor'u konuk etti. Galatasaray-Trabzonspor mücadelesinin 54. dakikasında sakatlanan Gedson Fernandes yerini Emre Akbaba'ya bıraktı. | Son dakika Galatasaray Trabzonspor haberleri
Süper Lig'in 36. haftasının kritik mücadelesinde sahasında Karadeniz ekibi Trabzonspor'u ağırlayan Galatasaray'da sakatlık şoku yaşanıyor. Sarı-kırmızılıların başarılı futbolcusu Gedson Fernandes karşılaşmanın 53. dakikasında sakatlanarak kenara alınmak durumunda kaldı.
Portekizli futbolcunun yerine Emre Akbaba oyuna dahil oldu.
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