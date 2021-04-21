Galatasaray Trabzonspor maçında sarı kart gören Bakasetas cezalı duruma düştü!

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Trabzonspor deplasmanda Galatasaray ile karşı karşıya geldi. Galatasaray Trabzonspor maçının 60. dakikasında sarı kart gören Bakasetas, Fatih Karagümrük ile oynanacak maç öncesinde cezalı duruma düştü. | Son dakika Galatasaray Trabzonspor haberleri

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Trabzonspor deplasmanda Galatasaray ile karşı karşıya geldi.

Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan zorlu karşılaşmanın 60. dakikasında Bakasetas rakibine yaptığı hareket sonucunda hakem Mete Kalkavan tarafından sarı kart ile cezalandırıldı.

Bu kartla Bakasetas gelecek 37. haftada oynanacak olan Fatih Karagümrük maçında cezalı duruma düştü.

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