21 Nisan 2021, Çarşamba

TRABZONSPOR

Galatasaray Trabzonspor maçında sarı kart gören Bakasetas cezalı duruma düştü!

Fırtına'da yıldız isim cezalı duruma düştü! Karagümrük maçında yok
TRABZONSPOR
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 21.04.2021 Giriş Tarihi: 21.04.2021

'in 36. haftasında deplasmanda ile karşı karşıya geldi. Galatasaray Trabzonspor maçının 60. dakikasında sarı kart gören , ile oynanacak maç öncesinde cezalı duruma düştü. | Son dakika Galatasaray Trabzonspor haberleri

'in 36. haftasında deplasmanda ile karşı karşıya geldi.

Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan zorlu karşılaşmanın 60. dakikasında rakibine yaptığı hareket sonucunda hakem Mete Kalkavan tarafından sarı kart ile cezalandırıldı.

Bu kartla Bakasetas gelecek 37. haftada oynanacak olan maçında cezalı duruma düştü.

Fırtına derbide direğe takıldı! haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TRABZONSPOR HABERLERİ
Zirvede sular ısınıyor! İşte güncel puan durumu... Zirvede sular ısınıyor! İşte güncel puan durumu...
Dev maçta kazanan çıkmadı! Skor 90+5'te belirlendi Dev maçta kazanan çıkmadı! Skor 90+5'te belirlendi
Derbide Edgar IE sahneye çıktı! İşte o şık gol... Derbide Edgar IE sahneye çıktı! İşte o şık gol...
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör